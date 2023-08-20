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Беспилотник врезался в здание вокзала в Курске, есть пострадавшие

Беспилотник врезался в здание вокзала в Курске, есть пострадавшие В крышу здания железнодорожного вокзала Курска врезался дрон, несколько человек пострадали.
В регионе
20 августа 2023 г. 05:50
Беспилотник врезался в здание вокзала в Курске, есть пострадавшие

В крышу здания железнодорожного вокзала Курска врезался дрон, несколько человек пострадали.

Как передает Report, об этом в ночь на воскресенье сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол", - написал глава региона.

Украинские власти не комментировали эти заявления.

Из района Курска прошлой ночью были запущены в сторону Украины ударные дроны, сообщал Генштаб ВСУ. Кроме того, примерно час назад из-за угрозы атак беспилотников перестали принимать рейсы два московских аэропорта.

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Версия на азербайджанском языке Kurskda dron vağzal binasına çırpılıb, yaralananlar var

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