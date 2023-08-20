Беспилотник врезался в здание вокзала в Курске, есть пострадавшие

В крышу здания железнодорожного вокзала Курска врезался дрон, несколько человек пострадали.

В крышу здания железнодорожного вокзала Курска врезался дрон, несколько человек пострадали.

Как передает Report , об этом в ночь на воскресенье сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

"Атака украинского беспилотника в Курске. По предварительной информации он врезался в крышу здания железнодорожного вокзала, после чего на крыше возник пожар. Пять человек получили лёгкие ранения от осколков стекол", - написал глава региона.

Украинские власти не комментировали эти заявления.

Из района Курска прошлой ночью были запущены в сторону Украины ударные дроны, сообщал Генштаб ВСУ. Кроме того, примерно час назад из-за угрозы атак беспилотников перестали принимать рейсы два московских аэропорта.