Березовец: Эрдоган заложил основу плодотворного сотрудничества между Турцией и Украиной

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заложил основу плодотворного сотрудничества между Турцией и Украиной, которое продлится десятилетиями.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заложил основу плодотворного сотрудничества между Турцией и Украиной, которое продлится десятилетиями.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил украинский политический и военный комментатор Тарас Березовец.

По его мнению, президент Турции внес большой вклад в развитие отношений между двумя странами: "Именно благодаря ему начало активно развиваться сотрудничество между двумя странами в военной сфере. Легендарный беспилотник Bayraktar хорошо проявил себя как в 44-дневной Второй Карабахской войне, так и в российско-украинской войне. Этими беспилотниками нанесены серьезные удары по вооруженным силам России".

Березовец отметил, что Эрдоган содействовал развитию торговых отношений между двумя странами и реализации различных программ в сфере экономики: "В целом, несмотря на давление со стороны России, и то, что Путин чуть ли не называет Турцию стратегическим партнером, для президента Турции важно развивать связи с Украиной, и он продемонстрировал это своими действиями. К тому же Эрдоган не признает аннексию Россией Крыма и других территорий Украины".