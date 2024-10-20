Береговая охрана Турции задержала на западе страны свыше 100 мигрантов

На западном побережье Турции 18 октября береговой охраной были задержаны 116 мигрантов, включая детей.
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Согласно информации, 18 октября в 03:45 в районе Айваджик города Чанаккале была спасена группа беженцев (40 человек, в том числе 18 детей) на резиновой лодке. Всего через два часа аналогичный инцидент произошел на побережье района Фоча города Измир. На этот раз были задержаны 27 человек, включая двух детей. В тот же день в 16:07 на побережье Карабурун в Измире была задержана резиновая лодка с 49 мигрантами, среди которых было 14 детей.
Напомним, что 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о готовности турецкой стороны принять беженцев из Ливана.