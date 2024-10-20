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Береговая охрана Турции задержала на западе страны свыше 100 мигрантов

Береговая охрана Турции задержала на западе страны свыше 100 мигрантов На западном побережье Турции 18 октября береговой охраной были задержаны 116 мигрантов, включая детей.
В регионе
20 октября 2024 г. 06:44
Береговая охрана Турции задержала на западе страны свыше 100 мигрантов

На западном побережье Турции 18 октября береговой охраной были задержаны 116 мигрантов, включая детей.

Как сообщает Report, об этом проинформировала пресс-служба Командования береговой охраны при Министерстве внутренних дел страны.

Согласно информации, 18 октября в 03:45 в районе Айваджик города Чанаккале была спасена группа беженцев (40 человек, в том числе 18 детей) на резиновой лодке. Всего через два часа аналогичный инцидент произошел на побережье района Фоча города Измир. На этот раз были задержаны 27 человек, включая двух детей. В тот же день в 16:07 на побережье Карабурун в Измире была задержана резиновая лодка с 49 мигрантами, среди которых было 14 детей.

Напомним, что 19 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи в Стамбуле с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил о готовности турецкой стороны принять беженцев из Ливана.

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