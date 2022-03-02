Бердымухамедов заявил о необходимости усовершенствовать Конституцию Туркменистана

В соответствии с задачами развития страны в новый исторический период, названный "Возрождение новой эпохи могущественного государства", Основной закон Туркменистана нуждается в совершенствовании.

В соответствии с задачами развития страны в новый исторический период, названный "Возрождение новой эпохи могущественного государства", Основной закон Туркменистана нуждается в совершенствовании.

Как передает Report, об этом заявил президент Гурбангулы Бердымухамедов на состоявшейся встрече с представителями национального парламента, транслировавшейся по национальному телевидению.

Как подчеркнул глава государства, в этой связи необходимо вновь детально изучить и проанализировать передовой мировой опыт, нормы и принципы конституционного законодательства. При разработке данных предложений, в первую очередь, необходимо сосредоточить внимание на вопросах совершенствования деятельности органов государственной власти, пересмотра их прав, обязанностей и полномочий.

"Формирование правовой основы кардинальных преобразований, предусмотренных в новой программе социально-экономического развития Туркменистана на 2022–2052 годы, последовательное совершенствование законов, определены туркменским лидером в ряду важнейших задач", – говорится в официальном сообщении государственных СМИ.

Как подчеркнул президент, учитывая интересы государства и общества, каждой личности, мы постоянно совершенствуем национальную законодательную базу в соответствии с требованиями эпохи.

В этой связи Бердымухамедов напомнил, что в 2020 году были внесены изменения и дополнения в Основной Закон страны. С учётом основополагающих принципов и норм Конституции приняты сотни законов, кодексов, постановлений. Создана правовая основа деятельности двухпалатной парламентской системы, успешно проведены выборы членов Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана в соответствии с новыми положениями Конституции и Избирательного кодекса государства.

Отмечалось, что это историческое событие явилось новым шагом в развитии представительных и законодательных органов страны, способствовало достижению качественно нового уровня деятельности, проводимой законодательными органами государства, ещё большему повышению качества принимаемых законов и нормативно-правовых актов.

Президент Гурбангулы Бердымухамедов напомнил, что текущий год ознаменован важной датой в новейшей истории страны – 30-летием принятия Конституции Туркменистана, а также учреждением Государственного флага.

"Конституция является законной гарантией нашей свободной, спокойной, мирной и счастливой жизни", – констатировал туркменский лидер.

Глава государства также подчеркнул целесообразность разработки и принятия Концепции по совершенствованию законодательства на период 2022-2027 годы.