В Туркменистане в честь Ночи всемогущества помиловали 1029 человек

Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в честь Ночи всемогущества помиловал 1029 осужденных граждан страны.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, в связи с этим глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, руководителям местных органов власти также было поручено помочь этим людям с трудоустройством.

Отметим, что в последний раз помилование было проведено в феврале в честь Дня государственного флага, который отмечается 19 февраля. Тогда на свободу вышли 828 человек.