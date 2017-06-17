 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Туркменистане в честь Ночи всемогущества помиловали 1029 человек

    Согласно указу, руководителям местных органов власти также было поручено помочь этим людям с трудоустройством

    Баку. 17 июня. REPORT.AZ/ Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов в честь Ночи всемогущества помиловал 1029 осужденных граждан страны.

    Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik, в связи с этим глава государства подписал соответствующий указ.

    Согласно указу, руководителям местных органов власти также было поручено помочь этим людям с трудоустройством.

    Отметим, что в последний раз помилование было проведено в феврале в честь Дня государственного флага, который отмечается 19 февраля. Тогда на свободу вышли 828 человек.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi