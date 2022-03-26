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Бердымухамедов утвердил новый состав правительства Туркменистана

Бердымухамедов утвердил новый состав правительства Туркменистана Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов утвердил новый состав Правительства Туркменистана.
В регионе
26 марта 2022 г. 00:34
Бердымухамедов утвердил новый состав правительства Туркменистана

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов утвердил новый состав Правительства Туркменистана.

Как передает Report, об этом сообщает информационная программа «Ватан» национального телевидения.

Глава туркменского государства восстановил в должности заместителей Председателя Кабинета Министров, которые ушли в отставку после инаугурации нового Президента в соответствии с Конституцией страны.

На должность вице-премьера по вопросам экономических, банковских и международных финансовых организаций, которую ранее занимал сам Сердар Бердымухамедов, назначен Мухамметгулы Мухаммедов, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере финансов.

Восстанавливая в должности членов Правительства, Президент С.Бердымухамедов отметил, что они имеют богатый опыт, необходимый для дальнейшего социально-экономического развития страны в новую эпоху и пожелал им трудовых успехов.

Выразив сердечную признательность за оказанное высокое доверие, вице-премьеры заверили, что приложат все усилия для дальнейшей успешной работы курируемых сфер.

В течение недели назначенные зампреды должны предложить кандидатуры на должности руководителей ведомств, которые чиновники курируют.

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