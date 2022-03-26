Бердымухамедов утвердил новый состав правительства Туркменистана

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов утвердил новый состав Правительства Туркменистана.

Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов утвердил новый состав Правительства Туркменистана.

Как передает Report, об этом сообщает информационная программа «Ватан» национального телевидения.

Глава туркменского государства восстановил в должности заместителей Председателя Кабинета Министров, которые ушли в отставку после инаугурации нового Президента в соответствии с Конституцией страны.

На должность вице-премьера по вопросам экономических, банковских и международных финансовых организаций, которую ранее занимал сам Сердар Бердымухамедов, назначен Мухамметгулы Мухаммедов, имеющий опыт работы на руководящих должностях в сфере финансов.

Восстанавливая в должности членов Правительства, Президент С.Бердымухамедов отметил, что они имеют богатый опыт, необходимый для дальнейшего социально-экономического развития страны в новую эпоху и пожелал им трудовых успехов.

Выразив сердечную признательность за оказанное высокое доверие, вице-премьеры заверили, что приложат все усилия для дальнейшей успешной работы курируемых сфер.

В течение недели назначенные зампреды должны предложить кандидатуры на должности руководителей ведомств, которые чиновники курируют.