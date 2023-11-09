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Бердымухамедов: Создание экономических коридоров в пространстве ОЭС поспособствует развитию сотрудничества

Бердымухамедов: Создание экономических коридоров в пространстве ОЭС поспособствует развитию сотрудничества Создание экономических коридоров в пространстве Организации экономического сотрудничества (ОЭС) поспособствует развитию сотрудничества между странами-участницами.
В регионе
9 ноября 2023 г. 11:28
Бердымухамедов: Создание экономических коридоров в пространстве ОЭС поспособствует развитию сотрудничества

Создание экономических коридоров в пространстве Организации экономического сотрудничества (ОЭС) поспособствует развитию сотрудничества между странами-участницами.

Как передает корреспондент Report из Ташкента, об этом заявил президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, выступая на 16-м саммите Организации экономического сотрудничества в столице Узбекистана.

"Расширение торгово-экономических отношений между странами-членами организации должно стать одним из основных векторов нашего сотрудничества. В ходе своего председательства в ОЭС Туркменистаном было предложено создание экономических коридоров. Данный процесс должен сопровождаться внедрением современных технологий", - сказал он, добавив, что для этого необходимо разработать Рамочное соглашение.

По словам Бердымухамедова, данные экономические коридоры могут активно задействовать потенциал региональной торговли в целях увеличения товарооборота.

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Версия на английском языке Berdimuhamedov: Creation of economic corridors in ECO space to contribute to co-op development

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