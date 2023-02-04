Бердымухамедов сменил ряд высокопоставленных чиновников Туркменистана

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания Государственного совета безопасности в пятницу сменил руководство министерства национальной безопасности, Миграционной службы и Верховного суда страны.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов в ходе заседания Государственного совета безопасности сменил руководство министерства национальной безопасности, Миграционной службы и Верховного суда страны.

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщила информационная программа "Ватан" туркменского телевидения.

"В связи с переходом на другую работу глава государства освободил полковника Гурбанмырата Аннаева от должности министра национальной безопасности Туркменистана", - сообщили на телеканале.

Новым министром национальной безопасности Туркменистана назначен полковник Назар Атагараев, который до этого с 25 августа 2021 года занимал пост председателя Государственной миграционной службы Туркменистана.

Гурбанмырат Аннаев занимал должность министра национальной безопасности с 12 февраля 2020 года.

Новым председателем Государственной миграционной службы Туркменистана назначен полковник Батыр Волсахатов.

В связи с переходом на другую работу глава государства освободил от должности председателя Верховного суда Туркменистана Гуванчмырата Усанепесова. Новым главой Верховного суда назначен Бегенч Ходжамгулыев, занимавший до этого пост председателя Ашхабадского городского суда.

Гуванчмырат Усанепесов занимал должность председателя Верховного суда Туркменистана с 6 января 2021 года.

В ходе заседания президент также освободил с формулировкой "в связи с переходом на другую работу" двух заместителей главы Верховного суда - Оребая Мухаммедова и Мусамырата Союнова.

Новыми заместителями председателя Верховного суда назначены Тойназар Худайназаров и Гурбанмырат Худайбердиев. Худайназаров до этого занимал должность председателя Бюзмейинского районного суда города Ашхабада, а Худайбердыев - пост главы Марыйского областного суда.

Соответствующие Указы Президент Сердар Бердымухамедов подписал в ходе состоявшегося в Пограничном институте Туркменистана выездного заседания Государственного совета безопасности, видеорепортаж с которого был показан в эфире информационной программы "Ватан" туркменского телевидения.