Бердымухамедов принял нового посла ОАЭ в Туркменистане

Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Объединённых Арабских Эмиратов Ахмед Алхай Хамад Хамис Аль Хамели приступил к работе в Туркменистане, вручив президенту Гурбангулы Бердымухамедову верительные грамоты.

Вновь назначенный чрезвычайный и полномочный посол Объединенных Арабских Эмиратов Ахмед Алхай Хамад Хамис Аль Хамели приступил к работе в Туркменистане, вручив президенту Гурбангулы Бердымухамедову верительные грамоты.

Как передает Report, в ходе беседы состоялся обмен мнениями о перспективах продуктивного взаимодействия на его приоритетных направлениях. При этом отмечалось, что надёжный фундамент для развития туркмено-эмиратского партнёрства на долгосрочной основе был заложен в ходе переговоров и встреч на высшем уровне, проведённых в последние годы, в том числе в рамках официального визита президента Туркменистана в ОАЭ в 2018 году.

Активизации межгосударственного сотрудничества также способствовал состоявшийся в июне текущего года рабочий визит правительственной делегации Туркменистана во главе с вице-премьером С.Бердымухамедовым в ОАЭ, во время которого обсуждались вопросы наращивания торгово-экономических связей, увеличения объемов товарооборота, реализации совместных инвестиционных проектов. О его результативности наглядно свидетельствуют достигнутые договоренности, а также ряд двусторонних документов, подписанных по итогам встречи с Генеральным директором Фонда развития Абу-Даби. Таким образом, проведённые в ОАЭ переговоры вновь подтвердили приверженность сторон курсу на стратегическое партнерство.

"Конкретным примером практической реализации договоренностей, достигнутых с эмиратскими партнерами, является претворение в жизнь проекта строительства в Балканском велаяте нового Международного аэропорта пропускной способностью 100 пассажиров в час. Возведение аэровокзального комплекса финансируется за счёт соответствующего соглашения, заключённого между правительством Туркменистана и Фондом развития Абу-Даби. С привлечением капвложений эмиратской стороны также предусматривается реализовать проект строительства гибридной солнечно-ветряной электростанции мощностью 10 мегаватт на территории Туркменского озера "Altyn asyr".

С учетом имеющегося разнопланового потенциала ныне открываются благоприятные возможности для расширения эффективного взаимодействия в таких актуальных направлениях, как энергетика, транспорт и коммуникации, промышленный сектор, сельское хозяйство, строительство, а также внедрение передовых научных достижений и инновационных технологий, в том числе в области использования возобновляемых источников энергии. При этом большое значение придаётся деятельности Совместного комитета по сотрудничеству.

Отмечалось также, что Туркменистан намерен принять активное участие в очередной Всемирной выставке "ЭКСПО", предстоящей в городе Дубай.