Бердымухамедов пригласил Токаева осенью в Туркменистан с официальным визитом

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева осенью посетить Ашхабад с официальным визитом для участия в Международном форуме по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов пригласил казахстанского коллегу Касым-Жомарта Токаева осенью посетить Ашхабад с официальным визитом для участия в Международном форуме по случаю 300-летия со дня рождения туркменского поэта Махтумкули Фраги.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, они провели переговоры в рамках участия в VI Консультативной встрече глав государств Центральной Азии.

"Казахско-туркменские отношения развиваются успешно и полностью соответствуют уровню стратегического партнерства. Хотел бы выразить Вам благодарность за поддержку и неизменное стремление к упрочению наших многогранных межгосударственных связей. Как я уже сказал, экономическое сотрудничество развивается по восходящей", - сказал Токаев.

Он отметил, что правительства двух стран работают над доведением объема взаимной торговли до 1 млрд долларов.

Кроме того, реализуется ряд проектов в сферах энергетики, промышленности, транспорта, логистики и других областях.

Бердымухамедов подчеркнул динамичное развитие двустороннего взаимодействия.

"Туркменистан уделяет большое внимание сотрудничеству с Казахстаном. Между нашими странами налажен активный политический диалог, развиваются связи в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - сказал он.