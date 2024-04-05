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Бердымухамедов обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане

Бердымухамедов обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане Глава Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане.
В регионе
5 апреля 2024 г. 08:51
Бердымухамедов обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане

Глава Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам визита Бердымухамедова в Душанбе.

Издание пишет, что в ходе встречи Бердымухамедов акцентировал внимание на вызовах и угрозах региональной безопасности и стабильности в контексте развития ситуации в сопредельных регионах и странах, особенно в Афганистане. Также он добавил, что ранее Туркменистан заявлял о необходимости усиления регионального фактора для решения афганской проблематики. Речь идет об укреплении взаимодействия государств - соседей Афганистана, так как они больше всех заинтересованы в скорейшем наступлении мира и согласия в этой стране.

Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Душанбе 4 апреля. В преддверии визита начались Дни культуры Туркменистана в Таджикистане.

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Версия на английском языке Gurbanguly Berdimuhamedov discusses situation in Afghanistan with Emomali Rahmon
Версия на азербайджанском языке Qurbanqulu Berdiməhəmmədov Rəhmonla Əfqanıstandakı vəziyyəti müzakirə edib

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