Бердымухамедов обсудил с Рахмоном ситуацию в Афганистане

Глава Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане.

Глава Халк Маслахаты (Народного совета) Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов обсудил с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном ситуацию в Афганистане.

Как передает Report, об этом сообщила официальная газета "Нейтральный Туркменистан" по итогам визита Бердымухамедова в Душанбе.

Издание пишет, что в ходе встречи Бердымухамедов акцентировал внимание на вызовах и угрозах региональной безопасности и стабильности в контексте развития ситуации в сопредельных регионах и странах, особенно в Афганистане. Также он добавил, что ранее Туркменистан заявлял о необходимости усиления регионального фактора для решения афганской проблематики. Речь идет об укреплении взаимодействия государств - соседей Афганистана, так как они больше всех заинтересованы в скорейшем наступлении мира и согласия в этой стране.

Бердымухамедов прибыл с официальным визитом в Душанбе 4 апреля. В преддверии визита начались Дни культуры Туркменистана в Таджикистане.