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Бердымухамедов направил главу МИД Туркменистана в Москву для переговоров

Бердымухамедов направил главу МИД Туркменистана в Москву для переговоров Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов в ходе рабочего совещания с участием ряда вице-премьеров, руководителей региональных администраций и Ашхабада подписал распоряжение о командировании делегации страны в Москву.
В регионе
22 февраля 2022 г. 11:56
Бердымухамедов направил главу МИД Туркменистана в Москву для переговоров

Президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухамедов в ходе рабочего совещания с участием ряда вице-премьеров, руководителей региональных администраций и Ашхабада подписал распоряжение о командировании делегации страны в Москву.

Как передает Report, он подчеркнул, что многоформатное взаимодействие с таким стратегическим партнером, как Россия, является важнейшим направлением внешнеполитической стратегии страны.

В свое время РФ в числе первых государств установила с Туркменистаном дипломатические отношения. Этим взаимовыгодным связям, успешно развивающимся на всех уровнях, 8 апреля нынешнего года исполняется три десятка лет.

Туркмено-российский диалог базируется, как отметил глава государства, на открытых, конструктивных, доброжелательных отношениях. Многообразные формы взаимодействия поддерживаются такими эффективно работающими структурами и механизмами, как туркмено-российская межправкомиссия по экономическому сотрудничеству, межмидовские политконсультации, а также различными видами культурно-гуманитарного партнерства.

Особое внимание было поручено уделить организации политических контактов, визитам на высшем, парламентском и правительственном уровнях, проведению совместных политических форумов. В частности, VI саммита глав прикаспийских государств и Парламентского форума "Центральная Азия – Россия", которые пройдут в Туркменистане.

Также в тесном сотрудничестве с российской стороной в ближайшее время предстоит организовать встречу сопредседателей межправкомиссии и обсудить вопросы проведения ее заседания во второй половине года.

Все это позволит нашим странам активизировать сотрудничество в торгово-экономической сфере, в продвижении совместных проектов, укреплении культурно-гуманитарных отношений. В частности, президент Бердымухамедов предложил продолжить практику проведения взаимных Дней культуры и иных мероприятий гуманитарной направленности.

Важным направлением остаются традиционные контакты между Туркменистаном и регионами РФ, в связи с чем было дано указание обсудить вопросы их дальнейшего развития.

В целом вице-премьеру, главе МИД Рашиду Мередову туркменский лидер поручил разработать программу мероприятий по празднованию 30-летнего юбилея установления дипломатических отношений между двумя государствами и народами.

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