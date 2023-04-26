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Бердымухамедов: Форум в ОАЭ позволит привлечь инвестиции в Туркменистан

Бердымухамедов: Форум в ОАЭ позволит привлечь инвестиции в Туркменистан Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников Международного выездного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль страны.
В регионе
26 апреля 2023 г. 11:12
Бердымухамедов: Форум в ОАЭ позволит привлечь инвестиции в Туркменистан

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов поздравил участников Международного выездного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль страны.

Как сообщает Report, в нем говорится:

"От всей души поздравляю с началом работы Международного выездного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, проходящего в городе Дубай Объединенных Арабских Эмиратов! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, а форуму - успехов в работе!

Сегодня в независимом нейтральном Туркменистане и за его пределами проводится множество представительных международных конференций, выставок, фестивалей и бизнес-форумов. Для нас это стало доброй традицией, которая предоставляет большие возможности для налаживания и укрепления конструктивного партнерства, поддержания дружественных контактов. Убежден, что форум в Дубае позволит более активно привлекать инвестиции в нефтегазовый сектор Туркменистана, обладающего колоссальными запасами углеводородных ресурсов, наладить и продвигать плодотворное сотрудничество с ведущими зарубежными компаниями, внедрять в производство новейшие научные достижения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства.

Хочу подчеркнуть исключительную важность нынешнего форума для интенсификации темпов индустриализации Туркменистана, диверсификации его экономики, привлечения инвестиций в совместное освоение нефтегазовых месторождений, реализации приоритетных программ наращивания производства востребованной на мировом рынке продукции.

Мы придаем особое значение зарубежным инвестициям. Одной из главных задач также выступает освоение за счет иностранного капитала лицензированных блоков туркменского участка Каспия на основе Соглашения о разделе продукции. Для этого в Туркменистане имеется благоприятный в финансово-экономическом и законодательном аспекте инвестиционный климат, который последовательно улучшается согласно международным требованиям.

Еще раз от всей души поздравляю с началом работы Международного выездного форума по привлечению иностранных инвестиций в нефтегазовую отрасль Туркменистана, проходящего в Объединенных Арабских Эмиратах! Убежден, что на его полях состоится конструктивный обмен опытом и будет проделана эффективная работа по укреплению и расширению международного сотрудничества в нефтегазовой отрасли!

Хочу отдельно поблагодарить государственное и правительственное руководство Объединенных Арабских Эмиратов за предоставленные прекрасные возможности и поддержку в организованном проведении столь важного мероприятия!

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