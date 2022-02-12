Бердымухамедов: Дорогу к госуправлению надо дать молодым руководителям

Дорогу к государственному управлению на новом этапе развития Туркменистана надо дать молодым руководителям.

Дорогу к государственному управлению на новом этапе развития Туркменистана надо дать молодым руководителям.

Как передает Report, об этом президент Гурбангулы Бердымухамедов заявил на внеочередном заседании Халк Маслахаты Милли Генгеша Туркменистана.

"Я поддерживаю мысль, что дорогу к государственному управлению на новом этапе развития нашей страны надо дать молодым руководителям, воспитанным в духовной среде и в соответствии с высокими требованиями современности. Свой огромный жизненный и политический опыт я, как Председатель Халк Маслахаты, намерен далее направить в эту область", – сказал Бердымухамедов, говорится в сообщении Госинформагенства страны.

Аргументируя своё решение, глава государства отметил, что 15 лет работает на высшей и очень ответственной должности президента Туркменистана, одновременно исполняя обязанности председателя Кабинета министров, председателя Государственного совета безопасности, Верховного главнокомандующего Вооруженными Силами, председателя Халк Маслахаты Милли Генгеша. При этом туркменский лидер подчеркнул, что два года назад достиг возраста пророка.

Говоря об этом, Бердымухамедов также отметил, что на протяжении 15 лет, с того момента, когда в стране 11 февраля 2007 года прошли выборы президента Туркменистана, ощущал огромное доверие и поддержку родного народа. По словам президента страны, это высокое доверие он очень ясно ощутил и на всенародных выборах 2012 и 2017 годов.

Отметив, что особую надежду возлагает на молодежь страны, потому что "молодое поколение – воплощение надежд на будущее", глава Туркменистана заверил соотечественников, что и впредь не будет жалеть сил во имя благополучной жизни и великой судьбы любимой Отчизны, мужественного народа и поколений.