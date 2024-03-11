Бербок не исключила передачу Украине ракет в рамках кругового обмена с Британией

Германия может согласиться на круговой обмен ракетами Taurus с Великобританией, чтобы предоставить Киеву новые дальнобойные ракеты, несмотря на последовательный отказ канцлера республики Олафа Шольца напрямую поставлять Киеву этот вид вооружений.

Германия может согласиться на круговой обмен ракетами Taurus с Великобританией, чтобы предоставить Киеву новые дальнобойные ракеты, несмотря на последовательный отказ канцлера республики Олафа Шольца напрямую поставлять Киеву этот вид вооружений.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок в эфире телеканала ARD.

"Круговой обмен - это, так сказать, немецкое изобретение, - заявила Бербок. - Это был бы вариант. И мы уже организовывали подобный обмен, но другими вооружениями".

Глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Кэмерон заявил 9 марта в интервью газете Sueddeutsche Zeitung о том, что его страна готова помочь Германии в разрешении вопросов, связанных с возможными поставками Киеву ракет Taurus. Отвечая на вопрос, не обсуждается ли круговой обмен, при котором Лондон мог бы передать Киеву свои ракеты Storm Shadow, а взамен получить от ФРГ Taurus, Кэмерон отметил, что королевство "готово рассмотреть все варианты, чтобы добиться максимального эффекта для Украины", но детали приводить отказался.

Ранее сообщалось о том, что фракция Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) на этой неделе вновь вынесет на голосование в Бундестаге (парламент ФРГ) резолюцию о поставках Taurus Киеву.