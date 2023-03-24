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Бербок и Гарибашвили обсудили процесс получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС

Бербок и Гарибашвили обсудили процесс получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС Глава МИД Германии Анналена Бербок и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече в Тбилиси обсудили перспективы получения республикой статуса кандидата в члены Евросоюза.
В регионе
24 марта 2023 г. 22:56
Бербок и Гарибашвили обсудили процесс получения Грузией статуса кандидата в члены ЕС

Глава МИД Германии Анналена Бербок и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече в Тбилиси обсудили перспективы получения республикой статуса кандидата в члены Евросоюза.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба правительства Грузии.

"Главными темами обсуждения были плодотворное сотрудничество Грузии и ФРГ, прогресса, достигнутого Грузией на пути европейской интеграции и динамика выполнения рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата в члены ЕС", - говорится в заявлении.

Как в нем отмечается, Гарибашвили поблагодарил Бербок за "политическую и практическую помощь Грузии" со стороны ФРГ в процессе евроинтеграции. Стороны обсудили вопросы безопасности в регионе и мире. Премьер заверил собеседницу, что Грузия "продолжит выполнять конструктивную роль в поддержке мира и стабильности в регионе".

Бербок прибыла в Грузию в четверг вечером с первым официальным визитом. В пятницу она провела встречи с главой МИД Ильей Дарчиашвили, президентом Саломе Зурабишвили и представителями неправительственных организаций.

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