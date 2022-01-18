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Бербок: Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности

Бербок: Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности В Берлине готовы вести серьезный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
В регионе
18 января 2022 г. 16:18
Бербок: Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности

В Берлине готовы вести серьезный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Россия потребовала гарантий безопасности, и это еще раз было подчеркнуто (Лавровым на переговорах). Мы готовы вести серьезный диалог о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность. Укрепят безопасность людей в Риге, в Бухаресте, в Берлине и в Петербурге", - сказала она в ходе пресс-конференции после переговоров.

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Версия на английском языке FM: Germany ready to engage in security dialogue with Russia
Версия на азербайджанском языке Berbok: “Almaniya təhlükəsizlik mövzusunda Rusiya ilə dialoq aparmağa hazırdır”

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