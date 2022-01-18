Бербок: Германия готова вести с Россией диалог на тему безопасности

В Берлине готовы вести серьезный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

В Берлине готовы вести серьезный диалог с Россией о взаимных шагах по безопасности, заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок после переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

Об этом передает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Россия потребовала гарантий безопасности, и это еще раз было подчеркнуто (Лавровым на переговорах). Мы готовы вести серьезный диалог о взаимных договоренностях и шагах, которые укрепят нашу общую европейскую безопасность. Укрепят безопасность людей в Риге, в Бухаресте, в Берлине и в Петербурге", - сказала она в ходе пресс-конференции после переговоров.