Белый дом утверждает, что Иран поставил РФ беспилотники

Администрация США утверждает, что Иран осуществил поставку беспилотных летательных аппаратов России.

Администрация США утверждает, что Иран осуществил поставку беспилотных летательных аппаратов России.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"По нашей оценке, Россия получила от Ирана беспилотные летательные аппараты (БПЛА) серии Mohajer-6 и Shahed за несколько дней в августе. На российские транспортные самолеты погрузили оборудование БПЛА на аэродроме в Иране, затем они вылетели из Ирана в Россию", - сказала пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она сопровождает президента США Джо Байдена, который отправился в штат Пенсильвания. Жан-Пьер выступила на брифинге на борту самолета американского лидера во время перелета из Вашингтона. Пресс-секретарь добавила, что, с точки зрения Вашингтона, речь идет о "первоначальной поставке".