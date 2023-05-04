Белый дом: США не имеют отношения к атаке на Кремль

США не причастны к атаке беспилотников на Кремль.

США не причастны к атаке беспилотников на Кремль.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, с таким утверждением выступил в четверг координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала MSNBC.

"Мы пока не знаем, что случилось, мы не делаем каких-либо оценок. Я видел утром комментарии [пресс-секретаря президента РФ] Дмитрия Пескова, утверждения, что мы каким-то образом причастны к этому, что Вашингтон причастен. Я могу заверить вас, что не было никакого участия Соединенных Штатов. Что бы это ни было, США в этом не участвовали", - сказал он.

"Мы такого не делаем и не имеем к этому отношения", - заверил Кирби.