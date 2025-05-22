Белый дом предупредил Иран в связи с ядерным досье

Президент США Дональд Трамп полагает, что переговоры с Ираном по ядерной программе исламской республики ведутся в верном направлении.

Президент США Дональд Трамп полагает, что переговоры с Ираном по ядерной программе исламской республики ведутся в верном направлении.

Как передает Report, об этом заявила на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Она указала, что ранее Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, в ходе которого они затронули и Иран.

"Лидеры также говорили о потенциальной сделке с Ираном, которая, по мнению президента, продвигается в верном направлении. И как сказал мне президент, и как он сказал всем вам, эта сделка с Ираном может завершиться двумя способами. Она может окончиться очень позитивным дипломатическим решением, а может привести к крайне негативной ситуации для Ирана. Именно поэтому эти переговоры состоятся в конце текущей недели", - отметила Ливитт.