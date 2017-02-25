Белый дом приостановил разработку новых санкций против Ирана

Баку. 25 февраля. REPORT.AZ/ Администрация США отложила на неопределенный срок рассмотрение возможного расширения санкций против Ирана и признания Корпуса стражей исламской революции террористической организацией.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, военные специалисты США нашли подобные меры контрпродуктивными, так как, если все будет сделано, вести переговоры с Ираном уже не получиться.

В Белом доме считают, что обострение отношений с Ираном осложнит борьбу с террористической группировкой ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Ранее Трамп заявил, что намерен воздействовать на Иран с помощью санкций и не собирается предупреждать Тегеран о нанесении силового удара, если такое решение будет принято. При этом президент назвал назвал Иран "террористическим государством номер один".

Напомним, что ранее Иран, Россия и Турция договорились создать трехстороннюю оперативную группу для соблюдения режима прекращения огня в САР.