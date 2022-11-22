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Белый дом: Иран представляет постоянную угрозу для региона

Белый дом: Иран представляет постоянную угрозу для региона Мы продолжаем с глубокой обеспокоенностью наблюдать за Ираном. Не только за его прогрессом в ядерной отрасли, но и за тем, как он продолжает совершенствовать свой потенциал в сфере баллистических ракет. Так что это неотъемлемая часть постоянной угрозы, ко
В регионе
22 ноября 2022 г. 22:27
Белый дом: Иран представляет постоянную угрозу для региона

Мы продолжаем с глубокой обеспокоенностью наблюдать за Ираном. Не только за его прогрессом в ядерной отрасли, но и за тем, как он продолжает совершенствовать свой потенциал в сфере баллистических ракет. Так что это неотъемлемая часть постоянной угрозы, которую Иран представляет для региона.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил во вторник на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, президент США Джо Байден рассмотрит все варианты действий в отношении Ирана, чтобы не допустить получения Тегераном ядерного заряда.

Представитель Белого дома подчеркнул, что Вашингтон давно наблюдает, что Иран "продолжает пытаться сократить время", необходимое ему для производства обогащенного урана для создания ядерного заряда. В связи с этим нынешняя администрация США во главе с президентом с самого начала стремилась к восстановлению ядерной сделки с Ираном.

"Без сомнений, мы не изменили нашу позицию по поводу того, что мы не позволим Ирану достичь потенциала для создания ядерного оружия", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Ağ Ev: “İran region üçün davamlı təhlükə yaradır”

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