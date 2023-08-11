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Белый дом: Иран не сможет потратить $6 млрд за освобожденных американцев на военные нужды

Белый дом: Иран не сможет потратить $6 млрд за освобожденных американцев на военные нужды США будут следить за деньгами, которые Иран получит в рамках сделки по обмену заключенными, и не допустят их использования на военные нужды.
В регионе
11 августа 2023 г. 23:57
Белый дом: Иран не сможет потратить $6 млрд за освобожденных американцев на военные нужды

США будут следить за деньгами, которые Иран получит в рамках сделки по обмену заключенными, и не допустят их использования на военные нужды.

Как передает Report, об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"В отношении того, что может сделать с этими деньгами Иран, будут строгие ограничения", - сказал он, отвечая на вопрос о том, не потратит ли Тегеран средства, выплаченные Вашингтоном в рамках обмена заключенными, на военные цели.

По словам Кирби, условия создания счетов предполагают, что находящиеся на них деньги могут быть использованы для закупки медикаментов и медицинского оборудования. "Со стороны Министерства финансов будет строгий процесс контроля. В конечном счете мы будем четко видеть, куда идут эти деньги и на что", - отметил он.

Напомним, что США и Иран договорились о возвращении на родину пяти американских граждан в обмен на освобождение нескольких иранских заключенных и разморозку активов исламской республики на сумму 6 млрд долларов.

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