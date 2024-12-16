Белоусов: Уровень расходов на оборону достиг 32,5% федерального бюджета РФ

В России уровень расходов на национальную оборону достиг показателя 32,5% федерального бюджета.

В России уровень расходов на национальную оборону достиг показателя 32,5% федерального бюджета.

Как передает Report, об этом заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании коллегии военного ведомства, которое прошло с участием президента Владимира Путина.

"Уже сегодня уровень расходов на национальную оборону достиг показателя в 6,3% ВВП, 32,5% федерального бюджета. Это диктует жесткие требования к эффективности нашей работы", - сказал он.

Белоусов также отметил, что в ВС РФ сформируют новый род войск - "войска беспилотных систем". Этот процесс завершится уже в третьем квартале 2025 года.