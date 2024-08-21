Белорусский депутат связал инцидент у посольства в Ереване с потерей суверенитета Армении

Акция протеста перед посольством Беларуси в Армении свидетельствует о том, что армяне находятся на пути потери суверенитета и демографической катастрофы.

Акция перед посольством Беларуси в Армении свидетельствует о том, что армяне находятся на пути потери суверенитета и демографической катастрофы.

Как передает Report со ссылкой на БелТА, об этом в комментарии телеканалу ОНТ заявил депутат Палаты представителей (нижняя палата парламента - ред.) Национального собрания Беларуси, председатель партии "Белая Русь" Олег Романов.

"Это путь деиндустриализации, это путь потери суверенитета, это путь демографической катастрофы, так как в тех условиях, которые сложились, армянское общество разъезжается, и Армения теряет свой демографический потенциал", - подчеркнул он.

Напомним, что перед посольством Беларуси в Армении 21 августа прошла акция протеста, в ходе которой демонстранты забросали здание дипмиссии помидорами, яйцами, картофелем.

После этого временный поверенный в делах Армении в Минске Нарек Тиратурян был вызван в МИД Беларуси, где ему заявили о "явно недостаточных мерах армянских правоохранительных органов по предотвращению этого".