Белорусские войска зашли на территорию Украины

На Черниговщину (Украина) зашли белорусские войска.
Как передает Report со ссылкой на УНИАН.
Госслужбы специальной связи и защиты информации сообщило, что информацию подтвердил представитель регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов.
"Беларусь вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска", - говорится в сообщении.
Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского сообщают о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом.
Передвижение техники сопровождается приглушением мобильной связи.
Как сообщают местные жители Михайло-Коцюбинского, в 11:30 прошла белорусская колонна из 33 единиц, из которых 11 – "Грады". Мобильную связь снова глушат, едут в сторону Слабина или Пакуля.