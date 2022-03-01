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Белорусские войска зашли на территорию Украины

Белорусские войска зашли на территорию Украины На Черниговщину (Украина) зашли белорусские войска.
В регионе
1 марта 2022 г. 14:12
Белорусские войска зашли на территорию Украины

На Черниговщину (Украина) зашли белорусские войска.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН.

Госслужбы специальной связи и защиты информации сообщило, что информацию подтвердил представитель регионального управления сил теробороны "Север" Виталий Кириллов.

"Беларусь вступила в войну. На Черниговщину зашли белорусские войска", - говорится в сообщении.

Жители сел Слабин, Пакуль, поселка Михайло-Коцюбинского сообщают о передвижении военной техники с нанесенным на ней белым кругом.

Передвижение техники сопровождается приглушением мобильной связи.

Как сообщают местные жители Михайло-Коцюбинского, в 11:30 прошла белорусская колонна из 33 единиц, из которых 11 – "Грады". Мобильную связь снова глушат, едут в сторону Слабина или Пакуля.

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Версия на азербайджанском языке Belarus qoşunları Ukraynaya daxil olub

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