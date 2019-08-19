Белоруссия, Украина и Армения оказались крупнейшими должниками России

Российское правительство традиционно держит в секрете финансовые и экспортные кредиты, выдаваемые другим государствам. Как передает Report, об этом сообщает РБК.

Как отмечается, информация становится публичной, только если Россия подписывает межправительственные соглашения, которые затем ратифицируются Госдумой, если о таких займах рассказывают официальные лица или же информация раскрывается по линии государства-заемщика.

Непрозрачность программы госкредитов объясняется тем, что, во-первых, большинство таких займов носят не чисто коммерческий, а политический характер, во-вторых, многие займы предоставляются в рамках военно-технического сотрудничества, которое по большей части засекречено. Москва, например, кредитовала Армению, Венесуэлу, Индию, Индонезию именно в целях закупок российских вооружений.



РБК решил собрать всю имеющуюся информацию о долгах других стран перед Россией. Общую задолженность по российским госкредитам Минфин оценивал на 1 мая 2019 года в $39,4 млрд, из которых $15,8 млрд должны страны СНГ.

Крупнейшим должником России является Белоруссия — $7,55 млрд на 1 июня 2019 года. На втором месте по задолженности перед Россией находится Украина — около $3,7 млрд в сумме. Менее одного миллиарда долларов должны Армения, Грузия и Молдавия.