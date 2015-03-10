Вице-премьер: Белоруссия заинтересована в азербайджанских инвестициях

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ Белоруссия в текущем году получит необходимый ей объем нефти исключительно за счет России. Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил вице-премьер республики Владимир Семашко.

Он напомнил, что согласованный с РФ нефтяной баланс предусматривает транспортировку в Белоруссию в 2015 году 23 миллионов тонн нефти. По его словам, поставок нефти из Азербайджана не планируется, поскольку необходимости в этом нет.

Вместе с тем, Семашко добавил, что Минск был бы заинтересован в азербайджанских инвестициях. "Мы хотим, чтобы люди от бизнеса прибыли в Белоруссию и изучили ситуацию на предмет возможного участия в инвестировании в нефтеперерабатывающий, нефтехимический комплекс Белоруссии", - сказал вице-премьер.