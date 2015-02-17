​Лукашенко в ближайшее время посетит Иран

Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф рассчитывает на активизацию белорусско-иранских отношений, чему может послужить визит президента Беларуси Александра Лукашенко в Исламскую Республику.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече с белорусским коллегой Владимиром Макеем.

"Мы надеемся, что в ближайшее время состоится визит президента Беларуси в Иран, что будет хорошей почвой для наращивания отношений", - сказал Зариф. Он подчеркнул, что между двумя странами всегда существовало взаимопонимание и партнерство на международной арене. При этом министр сообщил, что и в будущем они продолжат оказывать поддержку друг другу. Глава МИД Ирана констатировал, что между Тегераном и Минском сложились хорошие отношения и в торгово-экономической области, а их потенциал далеко не исчерпан.