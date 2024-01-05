Белгородская область РФ готова эвакуировать своих жителей из-за обстрелов

Власти Белгородской области РФ готовы в целях безопасности вывезти семьи из Белгорода в Старый Оскол и Губкин, для этого необходимо оставить заявку.

Власти Белгородской области РФ готовы в целях безопасности вывезти семьи из Белгорода в Старый Оскол и Губкин, для этого необходимо оставить заявку.

Как передает Report, об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

"Вижу несколько обращений в социальных сетях, где пишут: "Нам страшно, помогите нам выехать в безопасное место". Конечно, поможем! Уже несколько семей перевезли. Все, что от нас зависит, мы делаем", - заявил он.

По его словам, те, кто хочет покинуть Белгород, должны обратиться в приемную губернатора, мэра Белгорода или по телефонам "122" и "112".

"Уже сегодня мы готовы вас перевезти в Старый Оскол и Губкин, где вы будете находиться в достаточно комфортных условиях, в теплых и безопасных номерах. Вы будете находиться там столько времени, сколько это будет необходимо. Не хватит мест в наших пунктах временного размещения на территории нашего региона, значит буду обращаться к своим коллегам, губернаторам других регионов, чтобы они оказали нам помощь", - говорится в посте Гладкова.

Напомним, что 30 декабря ВСУ обстреляли центр Белгорода. В результате погибли 24 человека, больше 100 пострадали. Город попал регулярные обстрелы после того, как российские войска нанесли несколько массированных ударов по Украине с применением ракет различных типов и дронов-камикадзе.