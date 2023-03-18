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Бельгия поставит Украине 230 армейских автомобилей

Бельгия поставит Украине 230 армейских автомобилей Бельгия со следующей недели начнет поставлять Украине партию из 230 армейских автомобилей различных типов.
В регионе
18 марта 2023 г. 02:07
Бельгия поставит Украине 230 армейских автомобилей

Бельгия со следующей недели начнет поставлять Украине партию из 230 армейских автомобилей различных типов.

Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом сообщило Минобороны страны.

Речь идет о 150 военных грузовиках и 80 бронированных многоцелевых автомобилях. Их поставки должны начаться со следующей недели, заявили агентству в Минобороны королевства.

Агентство не приводит название моделей машин, которые будут переданы. Отмечается, что решение об их отправке на Украину правительство страны приняло в конце января. Перед отправкой бельгийские военные провели технический осмотр и ремонт автомобилей.

В январе Бельгия объявила, что предоставит Киеву пакет военной помощи на €92 млн.

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Версия на азербайджанском языке Belçika Ukraynaya 230 hərbi avtomobil tədarük edəcək

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