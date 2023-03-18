Бельгия поставит Украине 230 армейских автомобилей

Бельгия со следующей недели начнет поставлять Украине партию из 230 армейских автомобилей различных типов.
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Речь идет о 150 военных грузовиках и 80 бронированных многоцелевых автомобилях. Их поставки должны начаться со следующей недели, заявили агентству в Минобороны королевства.
Агентство не приводит название моделей машин, которые будут переданы. Отмечается, что решение об их отправке на Украину правительство страны приняло в конце января. Перед отправкой бельгийские военные провели технический осмотр и ремонт автомобилей.
В январе Бельгия объявила, что предоставит Киеву пакет военной помощи на €92 млн.