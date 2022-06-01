Бельгия отказалась поставлять Украине гаубицы

Украина не получит от властей Бельгии бронированные гаубицы M109. Министерство обороны этой страны не может выкупить вооружение.

Украина не получит от властей Бельгии бронированные гаубицы M109. Министерство обороны этой страны не может выкупить вооружение.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщило издание De Morgen.

"Очень тяжело вести переговоры, если контрагент просит в десять раз больше, чем он сам за это заплатил", – говорится в сообщении.

Восточнофламандская технологическая компания OIP, дочерняя компания которой занимается военной техникой, не позволила бельгийским специалистам проверить состояние M109.

При этом в Минобороны Бельгии заявили, что гаубицы продали другому покупателю, но OIP не комментирует этот вопрос, поэтому неизвестно, кто их купил.

"Так что поставки не будет, но это не из принципиальных соображений", – заявил министр обороны Бельгии Людивин Дедондер.