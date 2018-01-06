Беларусь закроет генконсульство в Одессе

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Совет министров Белоруссии принял решение о закрытии генерального консульства в украинской Одессе до 23 февраля 2018 года. Как передает Report со ссылкой на RT, информацию распространил сайт правительства Беларуси.

«В соответствии с указом президента Республики Беларусь от 9 июля 1996 года №247 «Об утверждении положения о дипломатических представительствах и консульских учреждениях Республики Беларусь» Совет министров постановил закрыть до 23 февраля 2018 года Генеральное консульство Республики Беларусь в г. Одессе (Украина)», — говорится в заявлении.

Отмечается, что МИД Белоруссии должен принять меры по закрытию генконсульства.