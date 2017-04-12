Беларусь вступила в Таможенный союз

Баку. 12 апреля. REPORT.AZ/ Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал Таможенный кодекс ЕАЭС.

Как передает Report со ссылкой на БелТА, об этом заявила пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт.

Таможенный кодекс Евразийского экономического союза придет на смену Таможенному кодексу Таможенного союза, принятому в 2009 году. Документ призван заложить необходимые основы для перехода к единому таможенному регулированию в рамках Евразийского экономического союза. Предполагается, что Таможенный кодекс ЕАЭС вступит в силу с 1 июля 2017 года.

В состав Таможенного союза входят Россия, Кыргызстан, Казахстан, Беларусь и Армения.