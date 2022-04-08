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Беларусь включила США, ЕС и 11 государств в список недружественных стран

Беларусь включила США, ЕС и 11 государств в список недружественных стран Правительство Беларуси утвердило перечень недружественных стран.
В регионе
8 апреля 2022 г. 10:21
Беларусь включила США, ЕС и 11 государств в список недружественных стран

Правительство Беларуси утвердило перечень недружественных стран.

Как передает Report, соответствующее постановление Совета министров опубликовано в пятницу на Национальном правовом интернет-портале.

В данный перечень помимо стран Евросоюза вошли еще 12 государств - США, Великобритания, Австралия, Канада, Норвегия, Новая Зеландия, Албания, Исландия, Северная Македония, Лихтенштейн, Черногория и Швейцария.

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Накануне президент Беларуси подписал указ, направленный на "защиту национальных субъектов хозяйствования от списания с их счетов средств по требованиям резидентов иностранных государств, совершающих в отношении белорусских юридических или физических лиц недружественные действия".

Кроме того, вводится обязанность банков и иных финансовых организаций отказывать в приеме подаваемых этими резидентами самостоятельно платежных требований по исполнительным документам без акцепта плательщика.

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Версия на азербайджанском языке Belarus ABŞ-ı, Aİ ölkələrini və daha 11 dövləti “dost olmayan ölkələr" siyahısına salıb
Версия на английском языке Belarus includes US, EU and 11 states in list of unfriendly countries

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