Беларусь стала полноправным членом ШОС

Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает Report, церемония подписания документов состоялась во Дворце Независимости в Астане, где проходит заседание Совета глав государств - членов ШОС.

Таким образом, Беларусь стала полноправным, десятым по счету членом ШОС. Аналогичным статусом в организации обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Беларусь участвует в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу и с 2015 года - в статусе наблюдателя. В Самарканде по итогам Совета глав государств 16 сентября 2022 года подписано решение о начале процедуры вступления в члены организации. В рамках этого процесса Беларусь присоединилась к более чем 40 договорам.

Отметим, что в мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.