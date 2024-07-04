Беларусь стала полноправным членом ШОС

Беларусь стала полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Как сообщает Report, церемония подписания документов состоялась во Дворце Независимости в Астане, где проходит заседание Совета глав государств - членов ШОС.
Таким образом, Беларусь стала полноправным, десятым по счету членом ШОС. Аналогичным статусом в организации обладают Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.
Беларусь участвует в ШОС с 2010 года в статусе партнера по диалогу и с 2015 года - в статусе наблюдателя. В Самарканде по итогам Совета глав государств 16 сентября 2022 года подписано решение о начале процедуры вступления в члены организации. В рамках этого процесса Беларусь присоединилась к более чем 40 договорам.
Отметим, что в мероприятии принимают участие главы государств и правительств Казахстана, Индии, Ирана, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Узбекистана, Беларуси, Монголии, Азербайджана, Катара, ОАЭ, Турции и Туркменистана, а также Генеральный секретарь ШОС и Исполнительный директор Региональной антитеррористической структуры ШОС.