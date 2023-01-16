Беларусь просит РФ дать отсрочку по многомиллиардным долгам

Беларусь не планирует новых заимствований у России, обсуждается возможность рефинансирования долга.

Беларусь не планирует новых заимствований у России, обсуждается возможность рефинансирования долга.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Беларусь-1" заявил белорусский министр финансов Юрий Селиверстов.

"Идет речь не об увеличении заимствований, а о рефинансировании тех долгов, которые у нас уже были", - сказал он. Также отмечается, что Минфин страны планирует создать наднациональный налоговый комитет вместе с Россией в 2023 году.

Беларусь стала самым крупным должником России, обогнав Бангладеш и Индию, об этом свидетельствует данные Всемирного банка за 2021 год. За прошлый год задолженность Минска перед Москвой увеличилась на 1,9%, общая сумма достигла 8,5 млрд долларов. В начале января белорусский президент Александр Лукашенко заявил о балансе в отношениях Беларуси с Россией и Украиной. Он ответил, что Минск поддерживает Россию, но при этом помогает беженцам из Украины.