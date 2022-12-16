Беларусь продлила до июня эмбарго на ввоз западных продуктов

Правительство Беларуси продлило до 30 июня 2023 года эмбарго на импорт продовольственных товаров из "недружественных" стран. Такое постановление Совмина опубликовано на национальном правовом портале и вступит в силу 1 января 2023 года.

Правительство Беларуси продлило до 30 июня 2023 года эмбарго на импорт продовольственных товаров из "недружественных" стран. Такое постановление Совмина опубликовано на национальном правовом портале и вступит в силу 1 января 2023 года.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщают белорусские СМИ.

Запрет на импорт продуктов был введен в начале 2022 года, летом его продлили на полгода.

Новое постановление уточнило контрсанкции. Из него следует, что запрещен ввоз в страну овощей (картофель, лук репчатый, капуста, морковь, свекла), орехов и яблок.

Продэмбарго первоначально включало запрет на ввоз 18 видов товаров, в том числе мяса крупного рогатого скота, свинины, молока и молочной продукции (кроме специализированной из безлактозного молока), фруктов и орехов, колбасы, кондитерских изделий, овощей.

В июне 2022 года правительство смягчило введенные ограничения и разрешило импортерам ввозить из "недружественных" стран, абрикосы, вишню, черешню, нектарины, сливы, хурму. Из списка также были исключены яблоки, груши, кабачки, баклажаны, свежий болгарский перец, салат-латук, руккола, мангольд, шпинат. В сентябре импортерам разрешили ввозить в Беларусь клементины, киви, пекинскую капусту и стеблевой сельдерей.

Первоначально эмбарго касалось товаров из стран Евросоюза, США, Канады, Албании, Великобритании, Исландии, Норвегии, Северной Македонии, Черногории и Швейцарии. Затем в перечень включили Лихтенштейн и Сербию.