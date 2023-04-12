Беларусь призвала объявить перемирие в Украине и начать переговоры

Беларусь выступает за перемирие в Украине и начало переговоров.

Беларусь выступает за перемирие в Украине и начало переговоров.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в среду министр иностранных дел республики Сергей Алейник, находящийся с визитом в Венгрии.

"Позиция Минска однозначна: надо остановить гибель людей, незамедлительно объявить перемирие и начинать переговоры - чем раньше, тем лучше", - сказал он.

Глава МИД подчеркнул, что "Беларусь, как и Венгрия, на стороне мира".

"Перемирие должно быть объявлено без права перемещения, перегруппировки войск с обеих сторон, без права переброски оружия, боеприпасов, живой силы и техники", - считает он.