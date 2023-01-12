Беларусь прекратит сотрудничать с Францией в сфере культуры, образования и науки

Беларусь собирается прекратить действие соглашения с Францией о сотрудничестве в сфере культуры, образования, науки и техники, а СМИ.

Беларусь собирается прекратить действие соглашения с Францией о сотрудничестве в сфере культуры, образования, науки и техники.

Как передает Report со ссылкой на белорусские СМИ, проект соответствующего закона размещен на Национальном правовом интернет-портале.

С какой даты прекращает действовать данное соглашение, не уточняется.

"Признать утратившим силу Закон Республики Беларусь от 2 декабря 2010 г. № 203-З "О ратификации соглашения между правительством Республики Беларусь и правительством Французской Республики о сотрудничестве в сфере культуры, образования, науки и техники, средств массовой информации" с момента прекращения действия соглашения", - отмечается в документе.

Соглашение было подписано в Париже в январе 2010 года. Оно предусматривало тесное сотрудничество в области образования - белорусские студенты изучали французский язык по современным методикам и могли ездить на учебу во Францию, а французские студенты могли в свою очередь приезжать в Беларусь на учебу.