Беларусь отозвала своего посла в Великобритании

Посол Беларуси в Великобритании отозван в Минск в связи невозможностью вести полноценный диалог с данной страной.

Посол Беларуси в Великобритании отозван в Минск в связи невозможностью вести полноценный диалог с данной страной.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщили в МИД Беларуси.

"Мы понижаем уровень диппредставительства нашей страны в Лондоне до Временного поверенного в делах. Такое решение принято после отзыва посла Беларуси в Великобритании", - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Он отметил, что введение санкций в отношении работников предприятий, белорусской экономики и финансовой системы, ограничение работы белорусских СМИ, беспочвенный запрет на полеты "Белавиа", невыдача виз парламентариям на заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ и другие незаконные ограничительные меры на данном этапе не позволяют вести полноценный диалог.

Тем не менее, отзыв посла Беларуси не означает, что Минск закрывает каналы коммуникации с Лондоном, добавили в белорусском внешнеполитическом ведомстве.