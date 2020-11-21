Беларусь обновила рекорд по суточному приросту случаев коронавируса

На субботу выздоровели и выписаны 102 113 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19

Число выявленных случаев коронавируса COVID-19 в Беларусь за минувшие сутки выросло на 1 588, что стало новым рекордом, до 122 435.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщила в субботу пресс-служба минздрава республики.

По данным на пятницу, в стране были зарегистрированы 120 847 человек с положительным тестом на COVID-19 и 1 081 умерший пациент за весь период распространения инфекции.

Также был установлен рекорд суточного прироста новых случаев инфицирования – плюс 1 457.

Там также отмечается, что на субботу выздоровели и выписаны 102 113 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.