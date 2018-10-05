Беларусь объявила персонами нон грата двух человек из-за шпионажа

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Беларусь объявила персонами нон грата двух человек, которых Минск обвиняет в шпионаже. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, соответствующее заявление сделал глава КГБ республики Валерий Вакульчик.

При этом глава КГБ не уточнил, гражданами какой страны они являются. Он отметил, что вопросы, касающиеся шпионской деятельности, связаны "и с внешней политикой, отношениями между государствами".