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Беларусь и Иран подписали меморандум о военном сотрудничестве

Беларусь и Иран подписали меморандум о военном сотрудничестве Оборонные ведомства Беларуси и Ирана подписали меморандум о военном сотрудничестве и определили план такого взаимодействия на текущий год.
В регионе
31 июля 2023 г. 15:47
Беларусь и Иран подписали меморандум о военном сотрудничестве

Оборонные ведомства Беларуси и Ирана подписали меморандум о военном сотрудничестве и определили план такого взаимодействия на текущий год.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

В ходе официального визита министра обороны Беларуси, генерал-лейтенанта Виктора Хренина в ИРИ состоялась встреча с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

"По итогам встречи сторонами подписаны меморандум о взаимопонимании между министерством обороны Республики Беларусь и министерством обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран о военном сотрудничестве, а также план двустороннего военного сотрудничества на текущий год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили вопросы состояния и перспектив развития взаимодействия в военной сфере.

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Версия на английском языке Defense ministers of Belarus, Iran sign memorandum of cooperation
Версия на азербайджанском языке Belarus və İranın müdafiə nazirləri hərbi əməkdaşlıq haqqında memorandum imzalayıblar

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