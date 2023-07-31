Беларусь и Иран подписали меморандум о военном сотрудничестве

Оборонные ведомства Беларуси и Ирана подписали меморандум о военном сотрудничестве и определили план такого взаимодействия на текущий год.

Оборонные ведомства Беларуси и Ирана подписали меморандум о военном сотрудничестве и определили план такого взаимодействия на текущий год.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте Минобороны Беларуси.

В ходе официального визита министра обороны Беларуси, генерал-лейтенанта Виктора Хренина в ИРИ состоялась встреча с министром обороны и поддержки вооруженных сил Ирана, бригадным генералом Мохаммадом Реза Аштиани.

"По итогам встречи сторонами подписаны меморандум о взаимопонимании между министерством обороны Республики Беларусь и министерством обороны и поддержки вооруженных сил Исламской Республики Иран о военном сотрудничестве, а также план двустороннего военного сотрудничества на текущий год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе встречи стороны обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня, а также обсудили вопросы состояния и перспектив развития взаимодействия в военной сфере.