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Бектенов провел совещание по поручениям президента Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины

Бектенов провел совещание по поручениям президента Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины.
В регионе
22 ноября 2024 г. 08:59
Бектенов провел совещание по поручениям президента Казахстана в связи с ситуацией вокруг Украины

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел оперативное совещание по исполнению поручений главы государства о принятии срочных мер по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с ситуацией вокруг Украины.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу правительства.

Совещание прошло с участием руководства министерств обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям, иностранных дел, здравоохранения, транспорта, энергетики, промышленности и строительства, национальной экономики, финансов.

"Глава правительства заслушал информацию министра обороны Руслана Жаксылыкова о проводимой работе по обеспечению защиты стратегических и инфраструктурных объектов и поставил ряд задач, нацеленных на усиление действий государственных органов. Внимание уделено вопросам сохранения стабильности и общественного порядка, безопасности транспортного сообщения, деятельности объектов жизнеобеспечения и др.", - отмечается в информации.

Руководству уполномоченных структур поручено держать на особом контроле исполнение поручений президента по обеспечению безопасности и в оперативном режиме докладывать об изменении обстановки.

Ранее пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали сообщил, что глава государства Касым-Жомарт Токаев дал поручение премьер-министру, руководителю администрации президента, руководителям всех силовых ведомств и акимам принять срочные меры по обеспечению безопасности основных военных и гражданских объектов в связи с эскалацией ситуации вокруг Украины.

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