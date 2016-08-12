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    ​Бекир Боздаг: Специалисты министерства юстиции США прибудут в Турцию

    Невыдача США Фетхуллаха Гюлена означала бы принести Турцию в жертву руководителю террористической организации

    Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ "22 августа 4 специалиста министерства юстиции США прибудут в Турцию".

    Как сообщает Report со ссылкой на Haberturk, об этом сказал министр юстиции Турции Бекир Боздаг.

    По его словам, решение США будет политическим: "Невыдача Соединенными Штатами лидера FETÖ Фетхуллаха Гюлена означала бы принести Турцию в жертву руководителю террористической организации".

    Отметим, что официальная Анкара требует от США выдать Турции Фетхуллаха Гюлена. 

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