БДИПЧ ОБСЕ: Армении нужно принять меры для предотвращения подкупа избирателей на выборах

Баку. 11 июля. REPORT.AZ/ БДИПЧ ОБСЕ рекомендует властям Армении принять меры для предотвращения подкупа избирателей на выборах.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в итоговом докладе организации по наблюдениям за парламентскими выборами в Армении 2 апреля этого года.

"С учетом недоверия общественности к избирательному процессу, в общем, рекомендуем политическим партиям принять меры, чтобы препятствовать подкупу избирателей, давлению на граждан", - отмечается в докладе.

БДИПЧ ОБСЕ также предлагает активизировать усилия по расширению доступа к избирательным процедурам людей с физическими недостатками, а также рекомендует установить четкие принципы для поведения представителей СМИ, улучшить методологию мониторинга медиа.