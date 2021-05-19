БДИПЧ ОБСЕ направил миссию по наблюдению за выборами в Армении

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека направило миссию по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Армении, которые состоятся 20 июня

Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) направило миссию по наблюдению за досрочными парламентскими выборами в Армении, которые состоятся 20 июня.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу ОБСЕ, миссию возглавляет Эоган Мерфи, в ее состав войдут 11 международных экспертов из девяти стран ОБСЕ, которые будут базироваться в Ереване.

Кроме того, БДИПЧ потребовало прислать 24 долгосрочных наблюдателя, которые будут размещены по всей стране с 26 мая.

Миссия оценит, в какой степени выборы проводятся в соответствии с международными обязательствами и стандартами.

БДИПЧ также планирует запросить 250 краткосрочных наблюдателей из государств-участников ОБСЕ для наблюдения за событиями в день выборов.

По итогам наблюдения за выборами в Армении миссия БДИПЧ ОБСЕ опубликует свой отчет.