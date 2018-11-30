БДИПЧ ОБСЕ обеспокоено ходом кампании на предстоящих внеочередных выборах в Армении

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ БДИПЧ ОБСЕ, осуществляющее миссию по наблюдению за предстоящими внеочередными выборами в Армении, опубликовало промежуточный доклад, в котором выражена обеспокоенность ходом кампании. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, в докладе отмечается, что некоторые собеседники в беседе с наблюдателями выразили обеспокоенность по поводу возможного злоупотребления государственными ресурсами, «скупки» голосов, применения давления на избирателей, особенно в сельской местности. Большая часть собеседников выразила озабоченность по поводу нетерпимости и провокационной риторики, особенно в социальных сетях.

Далее подчеркивается, что проведение агитации государственными должностными лицами параллельно с выполнением официальных обязанностей запрещается. Отмечено также, что некоторые политические партии заявили СМИ и представителям наблюдательской миссии БДИПЧ на выборах о том, что в ходе визита действующего премьер-министра в Гегаркуникскую область 19 ноября, где он посетил стройплощадку и принял участие в торжествах, проводимых в городе, имело место злоупотребление административным ресурсом.

В докладе также отмечено, что информационная среда разнообразная, но многие СМИ воспринимаются как взаимосвязанные с политическими силами, в том числе Общественное телевидение Армении.

Внеочередные парламентские выборы в Армении пройдут 9 декабря.