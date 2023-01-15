Baza: Российский боец ММА найден задушенным в поезде Москва - Владикавказ

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Гаглоев был найден задушенным в поезде Москва – Владикавказ.

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Гаглоев был найден задушенным в поезде Москва – Владикавказ.

Как передает Report со ссылкой на Telegram-канал Baza , тело спортсмена обнаружили во время остановки поезда в Ростове-на-Дону. По информации издания, смерть бойца может быть связана с его активными поисками своей тети Риммы Гаглоевой, известной на Северном Кавказе гадалки, пропавшей год назад в Чечне. Семья Гаглоевых считает, что женщина была убита.

Известно, что машину Гаглоевой, которая 6 февраля 2022 года прилетела из ОАЭ в Чечню и ехала в Северную Осетию, преследовал автомобиль с местными номерами. Впоследствии машина гадалки была обнаружена на заправке в Ингушетии, в ней нашли ценные вещи, деньги и банковские карты.

Гаглоев провел три боя в поп-ММА, в которых потерпел поражения. Он также выступал на турнирах промоушенов "Наше дело", Hype Fighting и ARENA.