Российский боец смешанных единоборств (ММА) Георгий Гаглоев был найден задушенным в поезде Москва – Владикавказ.
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Известно, что машину Гаглоевой, которая 6 февраля 2022 года прилетела из ОАЭ в Чечню и ехала в Северную Осетию, преследовал автомобиль с местными номерами. Впоследствии машина гадалки была обнаружена на заправке в Ингушетии, в ней нашли ценные вещи, деньги и банковские карты.
Гаглоев провел три боя в поп-ММА, в которых потерпел поражения. Он также выступал на турнирах промоушенов "Наше дело", Hype Fighting и ARENA.